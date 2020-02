ആർത്തവകാലത്ത് പാചകം ചെയ്യുന്നവർ വേശ്യകളായി പുനർജനിക്കും: സ്വാമി കൃഷ്ണരൂപ് ദാസ്ജി

അഹമ്മദാബാദ്∙ ആർത്തവ ദിനങ്ങളിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ അടുത്ത ജന്മം വേശ്യ ആകുമെന്ന് സ്വാമി കൃഷ്ണരൂപ് ദാസ്ജി. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ അടുത്ത ജന്മം കാളയായി ജനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ സ്വാമിനാരായൺ ഭുജ് മന്ദിറിലെ സ്വാമി കൃഷ്ണരൂപ് ദാസ്ജിയാണ് സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശം നടത്തി വിവാദത്തിലായിരിക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്രത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണു താന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നതെന്നും സ്വാമി നാരായണ്‍ ഭുജ് മന്ദിറിലെ പ്രമുഖനായ സ്വാമി കൃഷ്ണസ്വരൂപ് പറയുന്നു. നാരായണ്‍ ഭുജ് മന്ദിറിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വനിതാ കോളജില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനികളെ നഗ്നരാക്കി ആര്‍ത്തവ പരിശോധന നടത്തിയ സംഭവം പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്വാമിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്‍റെ ഭാഗങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഭൂജ് രാത്രി സഭയില്‍ നടന്ന സ്വാമി കൃഷ്ണസ്വരൂപിന്‍റെ പ്രസംഗമാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പ് സ്വാമി കൃഷ്ണ സ്വരൂപ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍നിന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

‘10 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് താൻ ആദ്യമായാണ് ഭക്തർക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നത്. ഞാൻ കർക്കശക്കാരനാണെന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം. നമ്മുടെ മതരഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമായി സംസാരിക്കരുതെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശം. എന്നാൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാകില്ല. ആർത്തവ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ദുരവസ്ഥ വരുത്തിവയ്ക്കാതെ പുരുഷന്മാർ സ്വന്തമായി പാചകം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം’– വിവാദ പ്രസംഗത്തിൽ സ്വാമി പറയുന്നു.

English Summary: 'If Menstruating Women Cook, They'll Be Born As A Bitch In Next Life', A Swami Said That