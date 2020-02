അയോധ്യയ്ക്കു വാരിക്കോരി നൽകി യോഗി സർക്കാർ; വിമാനത്താവളത്തിന് 500 കോടി

ലക്നൗ∙ രാമക്ഷേത്രം വരുന്നതിനു മുന്നോടിയായി അയോധ്യയ്ക്കു വാരിക്കോരി പണം നൽകി ഉത്തർപ്രദേശിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ. അയോധ്യയെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായിക്കൂടി വികസിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നഗരത്തിൽ വിമാനത്താവളം നിർമിക്കാൻ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ 500 കോടി രൂപയാണു വകയിരുത്തിയത്. കൂടാതെ തീർഥാടന നഗരത്തിലെ അത്യാധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി 85 കോടിയും ചെലവഴിക്കും.

യോഗി സർക്കാരിന്റെ നാലാം ബജറ്റിൽ അയോധ്യയിലെ തുളസി സ്മാരക ഭവന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 10 കോടി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയിൽ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിനായി 180 കോടിയും കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിപുലീകരണത്തിനും സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിനുമായി 200 കോടിയും മാറ്റിവച്ചു.

കാശി ഹിന്ദു വിശ്വവിദ്യാലയയുടെ കീഴിൽ വേദിക് വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രം നിർമിക്കാൻ 18 കോടി, കൈലാസ് മാനസസരോവർ യാത്രയ്ക്കും സിന്ധു ദർശനും സബ്സിഡിയായി യഥാക്രമം 8 കോടി, 10 ലക്ഷം വീതവും അനുവദിച്ചു. യുപി ടൂറിസം നയം 2018ന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തു വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തിനായി 50 കോടി രൂപയും ബജറ്റിൽ വകകൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

