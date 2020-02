ആഭരണത്തർക്കം: അമ്മ ജീവനൊടുക്കി; മകൾ വിഷംകുടിച്ചു

മുംബൈ ∙ ആഭരണത്തിന്റെ പേരിൽ അമ്മയും മകളും തമ്മിലുണ്ടായ കലഹത്തിനൊടുവിൽ അമ്മ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നു ചാടി ജീവനൊടുക്കി. മകൾ വിഷാംശം കലർന്ന ദ്രാവകം കുടിച്ച് ആത്‍മഹത്യാശ്രമം നടത്തി. 31 വയസ്സുകാരിയായ മകൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലാണ്.

അന്ധേരി ഓഷിവാരയിലെ ലോഖണ്ഡ്‍വാല കോംപ്ലക്സിലാണ് സംഭവം. ഞായറാഴ്ച പുറത്തു പോകാൻ അണിയാനായി ആഭരണങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവ അമ്മയുടെ കൈവശമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയ യുവതി അതു ചോദിച്ചതിനെത്തുടർന്നുള്ള വഴക്കാണ് ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചത്.



