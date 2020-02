സ്വത്ത് കിട്ടിയതോടെ മകന്‍ അവഗണിച്ചു; കലക്ടർ ഇടപെട്ടു, അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചുനൽകി

ചെന്നൈ∙ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്ത് സ്വന്തം പേരിലാക്കിയശേഷം അവരെ തിരിഞ്ഞുനോക്കാത്ത മക്കൾ ജാഗ്രതൈ. മാതാപിതാക്കൾ പരാതി നൽകിയാൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടപെട്ടു സ്വത്ത് അവർക്കു തിരിച്ചു നൽകും. പുതുക്കോട്ട ജില്ലയിൽ എൺപതുകാരിയായ കാളിയമ്മാളിനു കലക്ടർ ഉമ മഹേശ്വരിയാണു വീടും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട 1.5 കോടിയുടെ സ്വത്ത് ഏറ്റെടുത്തു തിരിച്ചു നൽകിയത്.

മൂന്നു വർഷം മുൻപാണു കാളിയമ്മാൾ മകൻ ത്യാഗരാജനു വീടും സ്വത്തുക്കളും എഴുതി നൽകിയത്. പിന്നീട് അമ്മയെ മകൻ അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നര മാസം മുൻപാണു കാളിയമ്മാൾ തന്റെ സ്വത്തുവകകൾ തിരികെ ലഭിക്കാൻ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലാ കലക്ടർക്കു പരാതി നൽകിയത്. കലക്ടർ അന്വേഷണത്തിനായി പരാതി റവന്യൂ വകുപ്പിനു കൈമാറി. 40 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റവന്യൂ വകുപ്പ് കലക്ടർക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകി.



കാളിയമ്മാളുടെ സ്വത്തുക്കൾ മകൻ ഭാര്യ സഹോദരനു നൽകിയിരിക്കുകയാണെന്നും അമ്മയ്ക്കു ആവശ്യമായ പരിചരണം നൽകുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കലക്ടർ സ്വത്തുവകകൾ ഏറ്റെടുത്തു കാളിയമ്മാളിനു തിരികെ നൽകുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കാളിയമ്മാൾ രേഖകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. 2007 ലെ മെയിന്റനൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് പാരന്റ്സ് ആൻഡ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആക്ട് പ്രകാരമാണു നടപടി.



