കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്കു കൂടി കൊറോണ; വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ആലപ്പുഴ∙ കോവിഡ്–19 ബാധിച്ച ഒരാളെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഉടൻ പ്രവേശിപ്പിക്കും. ആശുപത്രി അധികൃതരാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കിയത്. രോഗിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വൈകിട്ട് കലക്ടർ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നാണു സൂചന. നേരത്തെ കേരളത്തിൽ മൂന്നു പേർക്കു കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടു പേർ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി വിട്ടു. കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർഥികളാണു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.

ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വിദ്യാർഥിനി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കഴിയുകയാണ്. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നു മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ 2246 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇവരിൽ 2233 പേർ വീടുകളിലും 13 പേർ ആശുപത്രികളിലും കഴിയുന്നു. 120 പേരെ നിരീക്ഷണത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

