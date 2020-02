ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസിന്റെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ വിധി മാറ്റിവച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ 2014ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി വിധി പറയാൻ മാറ്റി. ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തുറന്ന കോടതിയിൽ പരിഗണിച്ചത്.



കുറ്റം ചുമത്തുകയോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കേസ് വിവരങ്ങൾ നാമമനിർദ്ദേശ പത്രികയ്ക്കൊപ്പം നൽകുന്ന സത്യാവാങ്മൂലത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളുവെന്ന് ഫട്നാവിസിനുവേണ്ടി മുകുൾ റോഹത്ഗി വാദിച്ചു. നാമനിർദ്ദേപത്രികയിൽനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിവരം മറച്ചുവച്ചിട്ടില്ല.

തനിക്കെതിരെയുള്ള 2 ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ വിവരം ഒഴിവാക്കിയതിന് ഫട്നാവിസ് വിചാരണ നേരിടണമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 1ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചത്. വിവരം നൽകാതിരുന്നത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ 125 (എ) വകുപ്പിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തിയത്. ഫട്നാവിസ് വിചാരണ നേരിടേണ്ടതില്ലെന്ന ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ അഭിഭാഷകൻ സതീഷ് വികേയി നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു നടപടി.

