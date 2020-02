തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കത്തികാട്ടി പീഡിപ്പിച്ചു; 19കാരിയുടെ പരാതിയിൽ വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ചണ്ഡിഗഢ്∙ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചതായി 19കാരിയുടെ പരാതി. ഹരിയാനയിലെ കർണാൽ ജില്ലയിൽ അടിപ്പാതയിൽ വച്ചായിരുന്നു സംഭവമെന്നും യുവതി പൊലീസിനു നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കർണാലിലെ സ്റ്റൗണ്ടി ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള വഴിയോരക്കച്ചടവക്കാരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽനിന്നുള്ള വിവാഹിതയായ യുവതിയെ കത്തികാട്ടി രണ്ടുപേരാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ദേശീയപാതയ്ക്കടുത്തുള്ള ടോൾ പ്ലാസയിലെ ശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു യുവതി. പാനിപ്പറ്റിൽനിന്ന് ഞായറാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് ബന്ധുവിനെക്കാണാൻ ഭർത്താവിനൊപ്പം ടോൾ പ്ലാസയ്ക്കു സമീപമെത്തിയത്.

English Summary: 19-year-old woman raped at knifepoint near toll plaza in Karnal, 2 arrested