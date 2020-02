‘മരിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചു വന്നാൽ..’ : സിഎഎ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥ്

ലക്നൗ ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഉത്തർ പ്രദേശിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നടത്തിയ പ്രസ്താവന വിവാദത്തിൽ. ആരെങ്കിലും മരിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന പ്രസ്താവനയാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്. അക്രമത്തിനിടെ ഇരുപതോളം പേർ മരിച്ചിരുന്നു. ലക്നൗ, കാൺപുർ, പ്രയാഗ്‌രാജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു.



പൊലീസ് വെടിയുണ്ടയേറ്റ് ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രക്ഷോഭകാരികളിൽനിന്നുള്ള വെടിയുണ്ടയേറ്റാണ് എല്ലാവരും മരിച്ചത്. ആളുകളെ വെടിവച്ചുകൊല്ലാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ആരെങ്കിലും തെരുവിലിറങ്ങിയാൽ ഒന്നുകിൽ അയാൾ മരിക്കുകയോ പൊലീസുകാരൻ മരിക്കുകയോ ചെയ്യും. ആസാദി (സ്വാതന്ത്ര്യം) മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. എന്താണ് ആസാദി? മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ സ്വപ്നത്തിനായാണോ, ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നത്തിനായാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ഡിസംബറിൽ നടന്ന പൊലീസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രശംസിക്കണം. സംസ്ഥാനത്ത് കലാപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും യോഗി അവകാശപ്പെട്ടു.

തന്റെ സർക്കാർ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരല്ല. എന്നാൽ അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ശക്തമായി നേരിടും. നിയമത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യ പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ, നിലവിലെ അവസ്ഥയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകും– ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.

സിഎഎയ്ക്കെതിരെ നടന്ന അക്രമത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 22 പേർ മരിച്ചതായി യുപി സർക്കാർ തിങ്കളാഴ്ച അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ പൊതുസ്വത്തുകൾ നശിപ്പിച്ചതിന് 883 പേർക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 561 പേർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസ് ബലപ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികൾ മാർച്ച് 18ന് പരിഗണിക്കും. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പൊലീസ് അമിത ബലപ്രയോഗം നടത്തിയെന്നും നിരവധി മരണങ്ങളും പരുക്കുകളും ഉണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. പൊലീസ് നടപടി നീതീകരിക്കപ്പെടാത്തതാണെന്നും പ്രതിഷേധക്കാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും ഹർജിയിൽ അവശ്യപ്പെടുന്നു. പരുക്കേറ്റവർക്ക് വൈദ്യസഹായം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ മരിച്ചവരുടെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അധികൃതർ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

English Summary: Controversy Over Yogi Adityanath's "Death Wish" Remark On CAA Violence