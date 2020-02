കസ്റ്റഡി മരണം: അറസ്റ്റിലായ 6 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകളിൽ വ്യാഴാഴ്ച വിധി

കൊച്ചി ∙ നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ 6 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകളിൽ എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി വ്യാഴാഴ്ച വിധി പറയും. പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സിബിഐയുടെ അപേക്ഷയിലും കോടതി വ്യാഴാഴ്ച വിധിപറയും. ബുധനാഴ്ച വാദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണു കേസ് വിധിപറയാൻ മാറ്റിയത്.

കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്ത നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐ ഇടുക്കി ഉടുമ്പൻചോല കരുണാപുരം സി.ബി.റജിമോൻ (48), സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ ഉടുമ്പൻചോല കാൽകൂന്തൽ എസ്.നിയാസ് (33), നെടുങ്കണ്ടം മഞ്ഞപ്പെട്ടി സജീവ് ആൻറണി (42), ഹോം ഗാർഡ് ഉടുമ്പൻചോല ചോറ്റുപാറ കെ.എം.ജയിംസ് (52), സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ തൊടുപുഴ ആലക്കോട് ജിതിൻ കെ.ജോർജ് (31), അസി.സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇടുക്കി കൊന്നത്തടി മുനിയറ റോയ് പി.വർഗീസ് (54) എന്നിവരാണു ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്.

അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഭാഗം നിയമപ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആദ്യം ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചെങ്കിലും 6 പേരെയും പിന്നീടു റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കേസിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പങ്ക് അന്വേഷിക്കാനും തെളിവെടുക്കാനും പ്രതികളെ 8 ദിവസത്തേക്കാണു സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Custody death case: verdict in bail application to be pronounced on thursday