വനിതാ യാത്രികരോട് ഡ്രൈവർമാർ സംസാരിക്കരുത്: കോയമ്പത്തൂരിൽ സർക്കുലർ

ചെന്നൈ ∙ ബസ് ഓടിക്കുന്നതിനിടെ സമീപത്തിരിക്കുന്ന വനിതാ യാത്രക്കാരോട് സംസാരിക്കരുതെന്നു തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്പോർട് കോർപറേഷന്റെ കോയമ്പത്തൂർ ഡിവിഷൻ ഡ്രൈവർമാർക്കു നിർദേശം നൽകി. കൊച്ചു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതു ശ്രദ്ധ മാറി അപകടത്തിനു കാരണമാകുന്നതായും നിർദേശം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.

കോയമ്പത്തൂരിൽ ഓടുന്ന സർക്കാർ ബസുകളിൽ മുൻ ഭാഗത്തെ സീറ്റുകൾ പൂർണമായി വനിതാ സംവരണമാണ്. അതിനാൽ, തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർ സീറ്റിനോടു ചേർന്ന ഭാഗത്തെ ബോണറ്റിൽ വനിതാ യാത്രക്കാർ ഇരിക്കുന്നതു പതിവാണ്. ഇവരോട് സംസാരിച്ച് ഡ്രൈവർമാർ അശ്രദ്ധരായി ബസ് ഓടിക്കുന്നതായി പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണു നിർദേശമെന്നാണു വിശദീകരണം.

English Summary: Do not speak to women passengers while driving; circular to coimbatore division drivers