ട്രംപിനായി ആറടി ഉയരത്തിൽ പ്രതിമ; വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഉപവാസം, നിത്യപൂജ

ജൻഗന്‍ (തെലങ്കാന) ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനായി ആറടി ഉയരത്തിൽ പ്രതിമ പണിത് തെലങ്കാന സ്വദേശി ബുഷ കൃഷ്ണ. ട്രംപിനെ കാണാനായി നാലാം തവണയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അനുവാദം തേടിയിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണ. വീടിനടുത്ത് പണിതിരിക്കുന്ന പ്രതിമയിൽ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർഥനയും നടത്താറുണ്ട്.

ട്രംപിന്റെ പ്രതിമയ്ക്കു മുന്നിൽ ബുഷ കൃഷ്ണ, ചിത്രം: എഎൻഐ

ഇന്ത്യ - യുഎസ് ബന്ധം ശക്തമായി തുടരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ട്രംപിന്റെ ദീർഘായുസ്സിനായി ഞാൻ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രത്തിനു മുന്നിൽ പ്രാർഥിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഞാൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹം ദൈവത്തെപ്പോലെയാണ്. അതിനാലാണ് പ്രതിമ പണിതത്. 15 തൊഴിലാളികൾ ഏകദേശം ഒരു മാസമെടുത്താണ് പ്രതിമ നിർമിച്ചത് – കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു.

ട്രംപിനോടുള്ള ഭക്തി കാരണം ഗ്രാമവാസികൾ അദ്ദേഹത്തെ ട്രംപ് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണയുടെ വസതി ട്രംപ് ഹൗസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമവാസികൾ ഇതിനെ എതിർത്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെ അഭിനന്ദിച്ചതായും കൃഷ്ണയുടെ സുഹൃത്ത് രമേശ് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണ താമസിക്കുന്ന കൊന്നൈയിലെ ഗ്രാമത്തലവനും ട്രംപിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപിനൊപ്പം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഫെബ്രുവരി 24നാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനെത്തുക.

English Summary: Donald Trump Superfan Who Worships A 6-Feet Statue Of The US President