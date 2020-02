ടെൻഡറില്ലാതെ ലക്ഷങ്ങളുടെ നൂൽ; ചട്ടങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ജയിൽ വകുപ്പും

തിരുവനന്തപുരം∙ പൊലീസിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് സമാനമായി ചട്ടലംഘനം ജയില്‍ വകുപ്പിലും. സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലുകളിലെ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് ടെന്‍ഡറില്ലാതെ 26 ലക്ഷം രൂപയുടെ നൂല്‍ വാങ്ങി. അനുമതിയില്ലാതെ നടത്തിയ ഇടപാടിന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നീട് സാധൂകരണം നല്‍കി. ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.

ജയിൽ വകുപ്പ് 2026–17 വർഷത്തേക്ക് കണ്ണൂർ, തൃശൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലെ നിർമാണ യൂണിറ്റുകളിലേക്കാണ് 26 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന നൂൽ കണ്ണൂർ കോർപറേറ്റീവ് സിപിന്നിങ് മില്ലിൽനിന്നു വാങ്ങിയത്. സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ, ടെൻഡർ വിളിക്കാതെയാണ് നൂൽ വാങ്ങിയത്. ജയിൽ ഡിജിപിയുടെ അപേക്ഷയിന്മേൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വൽ അടക്കമുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് തെളിഞ്ഞത്.



എന്നാൽ ഇടപാടിനെ നിരാകരിക്കാനോ വകുപ്പുതല നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനോ സർക്കാർ തയാറായില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ഇനി മേലിൽ ഇത്തരം ചട്ടലംഘനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുതെന്ന താക്കീത് നൽകി സർക്കാർ സാധൂകരണം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്.

English Summary : Serious rule violations occured in purchase to jail department