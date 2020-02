വാവിട്ടു കരഞ്ഞിട്ടും കനിഞ്ഞില്ല; രണ്ടാം ഏറിൽ കുഞ്ഞുതലയോട്ടി ചതഞ്ഞു

കണ്ണൂർ∙ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെയും നിലാവിന്റെയും വെളിച്ചത്തിലാണു ശരണ്യ കുഞ്ഞുമായി കടൽതീരത്തെത്തിയത്. ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ കടൽഭിത്തിയിൽ കിടത്തിയശേഷം ശരണ്യ താഴെയിറങ്ങി ഭിത്തിയിൽനിന്നു കുഞ്ഞിനെ താഴേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഉറക്കമെണീറ്റ കുഞ്ഞ് വേദന കൊണ്ടു കരഞ്ഞു. അവിടേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ശരണ്യ, കരച്ചിൽ ആരും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം അമർത്തിപ്പിടിച്ചു.

പരിസരം വീക്ഷിച്ച ശേഷം കരിങ്കല്ലുകൾക്കിടയിലേക്കു കുഞ്ഞിനെ രണ്ടാമതും എടുത്തെറിഞ്ഞു. വേദന കൊണ്ട് അതിദാരുണമായി കരയുകയായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞ് ജീവൻ അപ്പോൾ. ആ ഏറിൽ കുഞ്ഞുതലയോട്ടിയിലുണ്ടായ ചതവിൽ മരണം സംഭവിച്ചതെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ പരമാർശം.



കാമുകനൊത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹമാണ് കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന് വലിച്ചെറിയാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു ശരണ്യയുടെ മൊഴി. പുലർച്ചെ മൂന്നരയ്ക്ക് ഉണർന്ന് ചുമച്ച കുഞ്ഞിനു വെള്ളം കൊടുത്തശേഷം ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തു കിടത്തിയെന്ന മൊഴിയിൽ ശരണ്യ ഉറച്ചുനിന്നത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലും ഒരു വേള കുഴപ്പത്തിലാക്കി.

ഭർത്താവു പ്രണവാണ് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ െകാന്നതെന്ന് എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ കൃത്യമായ പദ്ധതിയുമായാണ് ശരണ്യ പൊലീസിന്റെ ചോദ്യങ്ങളെ നേരിട്ടത്. തന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും നോക്കാത്ത ഭർത്താവു തന്നെയാണു കൊലപാതകിയെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ശരണ്യ.



കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരമ്മയോടുള്ള സഹതാപത്തോടെയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശരണ്യയോട് ഇടപെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അച്ഛൻ പ്രണവിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താൻ നിരവധി കാരണങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറയാനുമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വമേധയാ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയും നിർബന്ധം ചെലുത്തി അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തതിലെ അസ്വാഭാവികത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും പ്രണവ് െപാലീസിന്റെ പിടിയിലാകുമെന്ന ശരണ്യയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശരിയാകുകയും ചെയ്തു.



ശരണ്യയ്ക്കു പതിനെട്ടു വയസ്സു പൂർത്തിയായതിനു പിന്നാലെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പ്രണവിനെ ശരണ്യ വിവാഹം കഴിച്ചത്. വ്യത്യസ്ത ജാതിയിലുള്ളവരായതിനാൽ വിവാഹത്തിന് വീട്ടുകാർ എതിർത്തുവെങ്കിലും ശരണ്യ പിടിവാശിയിലായിരുന്നു. വിവാഹം നടന്നു.

എന്നാൽ വൈകാതെ തന്നെ ആ ബന്ധം മുന്നോട്ടു പോകാനാകാത്ത വിധം തകർന്നു. 3000 രൂപ മാസം കുഞ്ഞിനും ശരണ്യയ്ക്കുമായി ചെലവിനു നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രണവ് പലപ്പോഴും പാലിച്ചിരുന്നില്ല. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ തന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും വെറുക്കുന്ന പ്രണവ് ഒന്നരവയസ്സുകാരനെ അപായപ്പെടുത്തിയെന്ന് കഥയുണ്ടാക്കി. കാമുകനൊപ്പം ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കാമെന്ന സ്വപ്നം കണ്ട ശരണ്യയ്ക്ക് കാമുകന് മറ്റൊരു കാമുകിയുണ്ടെന്നും ഇരുവരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവെന്ന കാര്യവും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.



ശരണ്യയുടെ മൊഴികൾ തന്നെ അവർക്കു വിനയായി. മൂന്നു മാസത്തിനുശേഷമാണു കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പ്രണവ് വീട്ടിൽ വന്നതെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ ശരണ്യ ഭർത്താവു ഞായറാഴ്ച രാത്രി വീട്ടിൽ തങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ കുഞ്ഞിന്റെ കൊലപാതകവും താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് സമ്മതിച്ചു.

ശനിയാഴ്ച വീട്ടിൽ തങ്ങണമെന്നു പ്രണവ് നിർബന്ധം പിടിച്ചുവെന്നും അച്ഛന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനാൽ, അച്ഛൻ മീൻപിടിക്കാൻ കടലിൽ പോകുന്ന ഞായറാഴ്ച വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ പറഞ്ഞ ശരണ്യ ഭർത്താവു ഞായറാഴ്ച രാത്രി വീട്ടിൽ തങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ കുഞ്ഞിന്റെ കൊലപാതകവും താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തായി ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സമ്മതിച്ചു.



പുലർച്ചെ മൂന്നിന് കുഞ്ഞുമായി ഹാളിലെത്തിയത് െകാല്ലാൻ തന്നെയെന്ന് ഒടുവിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഹാളിലെ കസേരയിൽ കുറച്ചുനേരം ഇരുന്നശേഷം പിൻവാതിൽ തുറന്നു കുഞ്ഞുമായി പുറത്തേക്ക് പോയി കൃത്യം നിർവഹിച്ച ശേഷം തിരിച്ചുവീട്ടിലെത്തി അടുക്കളവാതിൽ വഴി അകത്തു കയറി ഹാളിൽ ഇരുന്നുവെന്നും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയെന്നു സമ്മതിച്ചു .കടൽത്തീരത്തെ കരിങ്കല്ലുകൾക്കിടയിലെറിഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതു ശരണ്യ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് െപാലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കൊലപാതകങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനോ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനോ ആരുടെയും സഹായം ഇവർക്കു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഭർത്താവിനോ കാമുകനോ െകാലപാതകത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സിറ്റി സിഎ പി.ആർ. സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം വിട്ടയച്ചെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



കൊലപാതകത്തിനുശേഷം വീട്ടിലെ ഹാളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ശരണ്യ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം കുഞ്ഞിനെ തിരയാനും ഇറങ്ങി. കുഞ്ഞിനെ എറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ തിരച്ചിൽ ശരണ്യ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു ദൃക്സാക്ഷികൾ െപാലീസിനു മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. കുഞ്ഞ് ഇല്ലാതായാൽ ആർക്കാണു ഗുണം എന്നു പൊലീസ് സ്വയം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണു ശരണ്യയിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചത്.

പ്രണവ് ഇത്രയും കാലം ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമായി അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നു. അയാൾക്കു മറ്റൊരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും തടസ്സമല്ല. എന്നാൽ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ശരണ്യയ്ക്കു കുഞ്ഞൊരു തടസ്സമായിത്തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ കാമുകനുമായി നടത്തിയ ഫോൺവിളികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും പിന്നാലെ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനാഫലത്തിലെ സൂചനകളും പുറത്തുവന്നതോടെ ശരണ്യ പരുങ്ങി. മറച്ചുവച്ച സത്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഏറ്റു പറഞ്ഞു.

English Summary: Kannur Toddler Murder: 22-year-old plotted and executed the crime without any help