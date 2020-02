വീഴ്ചകൾ മറയ്ക്കാൻ നിരപരാധികളെ കുടുക്കി: മംഗളൂരു വെടിവയ്പ്പിൽ കോടതി

മംഗളൂരു∙ പൗരത്വ ഭേഗദതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ മംഗളൂരുവിലെ വെടിവയ്പ്പില്‍ രണ്ടു പേർ മരിച്ച കേസില്‍ കര്‍ണാടക പൊലീസിനെ കടന്നാക്രമിച്ചു കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി. പൊലീസ് വരുത്തിയ വീഴ്ചകളും അതിക്രമങ്ങളും മറച്ചുവയ്ക്കാന്‍ നിരപരാധികളെ കേസില്‍ കുടുക്കിയെന്നു കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അറസ്റ്റിലായ 21 പേര്‍ക്കും ജാമ്യം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. പൊലീസ് അന്വേഷണം പക്ഷപാതപരവും ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെയും ഉള്ളതാണെന്നും കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു. പൊലീസ് അറസ്റ്റിനെതിരെ ഉഡുപ്പി, ദക്ഷിണ കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും ഇരുപതോളം ആളുകൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.

2019 ഡിസംബർ 19ന് മംഗളൂരുവിലെ ബന്ദർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുണ്ടായ പൊലീസ് വെടിവയ്പ്പിലാണ് രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് പ്രക്ഷോഭകർ പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചു, ആയുധം കൈയിൽ വച്ചു തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ പൊലീസ് 21 പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ, പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നതുപോലെ പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസിനെയോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനെയോ ആക്രമിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കു മുൻപിൽ ഹാജരാക്കിയ ഫോട്ടോകളിലും ആയുധങ്ങളേന്തിയ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

അതേസമയം പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കല്ലുകളും മറ്റും വലിച്ചെറിയുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തെളിവുകളില്ലാഞ്ഞിട്ടും ഇവർക്കെതിരെ വലിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കുറ്റക്കാരാക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

