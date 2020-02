തിരുവനന്തപുരം∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍ മാരാരിക്കുളത്ത് തോറ്റശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് സുരക്ഷിത മണ്ഡലം നല്‍കണമെന്നു പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. വിഎസിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാന്‍ മുന്‍കൈയെടുത്തതും പിണറായി തന്നെയാണ്. വിഎസിനെ ഒരിക്കലും മാറ്റിനിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കോടിയേരി നേരേ ചൊവ്വേയില്‍ പറഞ്ഞു.

പൊലീസ് അക്കാദമി മെനുവില്‍നിന്ന് ബീഫ് ഒഴിവാക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു. ഇടതുമുന്നണി ഭരിക്കുമ്പോള്‍ ഇതിന് സമ്മതിക്കില്ല. ഒഴിവാക്കിയെങ്കില്‍ തിരുത്തുമെന്നും കോടിയേരി നേരേ ചൊവ്വേയില്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary : Kodiyeri Balakrishnan on Beef ban in police camp and VS Achuthanandan, Nere Chovve