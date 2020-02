പൗരത്വ നിയമം: ഉദ്ധവിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തിപരം; എൻസിപിക്ക് വിയോജിപ്പ്: പവാർ

മുംബൈ∙ പൗരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ അഭിപ്രായമുണ്ടാകാമെന്നും എന്നാൽ, എൻസിപി ഈ നിയമത്തിന് എതിരാണെന്നും പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. മഹാരാഷ്ട്രയിലേത് സഖ്യസർക്കാരാണെന്നും അതിനുള്ളിൽ ഇൗ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും പവാർ വ്യക്തമാക്കി.



അതേസമയം, നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും എന്നാൽ, ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ ജോലികൾ തടയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും ശിവസേനാ നേതാവുമായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ കൊങ്കണിൽ പ്രതികരിച്ചു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യാവലിയുടെ കോളങ്ങൾ നേരിട്ടു പരിശോധിക്കും.

ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു പൗരനും പ്രയാസമുണ്ടാകാതെ നോക്കും. പൗരത്വ നിയമവും പൗര റജിസ്റ്ററും ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്ററിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. പൗര റജിസ്റ്റർ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അത് ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്‍ലിംകളെയും മാത്രമല്ല, ആദിവാസികളെപ്പോലും ബാധിക്കും. ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ ഒരു കണക്കെടുപ്പു സംവിധാനം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

