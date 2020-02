പിഴയടയ്ക്കാൻ കോടതിയിൽ പോകേണ്ട; സംസ്ഥാനത്തെ 3 നഗരങ്ങളിൽ വിർച്വൽ കോടതി

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നു നഗരങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നിനു വിർച്വൽ കോടതി സംവിധാനം നിലവിൽവരും. ഡൽഹി മാതൃകയിൽ കേരളത്തിലും വിർച്വൽ കോടതി സംവിധാനം ആരംഭിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. ഇതു നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ട്രാഫിക് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കു പിഴയടയ്ക്കാൻ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടിവരില്ല.

നടപടികളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാനും സാധിക്കും. ഇതോടെ സമൻസും നോട്ടിസുകളും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാകുമെന്നു പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തു നിന്നറിയിച്ചു.

English Summary: Virtual courts in 3 cities of kerala from april