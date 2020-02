ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം: യമുനയിലെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടു

മഥുര ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനത്തിനു മുന്നോടിയായി ഉത്തർപ്രദേശ് ജലസേചന വകുപ്പ് യമുന നദിയിലേക്ക് 500 ക്യുസെക് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടു. നദിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണു ബുലന്ദ്ഷഹറിലെ ഗംഗനഹറിൽനിന്ന് യമുന നദിയിൽ വെള്ളം നിറച്ചതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനായി ഫെബ്രുവരി 24ന് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന ട്രംപിന്റെ, സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രധാനകാര്യങ്ങൾ ഡൽഹിയിലാണ്. ഇതിനു പുറമെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയോ ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദോ സന്ദർശിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

‘യമുനയുടെ പാരിസ്ഥിതിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 500 ക്യുസെക് വെള്ളം ഗംഗനഹറിൽ നിന്ന് തുറന്നുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളം ഫെബ്രുവരി 20 ഓടെ മഥുരയിലെ യമുനയിലും ഫെബ്രുവരി 21 ഉച്ചയോടെ ആഗ്രയിലും എത്തും’– ജലസേചന വകുപ്പ് സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയർ ധർമേന്ദർ സിങ് ഫോഗാട്ട് പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി 24 വരെ യമുനയിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ വെള്ളം നിലനിർത്താനാണ് വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നടപടിയിലൂടെ യമുനയിൽനിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് (യുപിപിസിബി) അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ അരവിന്ദ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഇത് മഥുരയിലെയും ആഗ്രയിലെയും യമുനയിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ യമുനയിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ നദിയിൽനിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

