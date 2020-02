നിർഭയ കേസ്: പ്രതി വിനയ് ശർമ ജയിലിനുള്ളിൽ സ്വയം പരുക്കേൽപ്പിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ മാർച്ച് മൂന്നിന് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട നിർഭയ കേസ് പ്രതികളിൽ ഒരാളായ വിനയ് ശർമ സെല്ലിനുള്ളിലെ ചുമരിൽ തലയിടിപ്പിച്ചു സ്വയം പരുക്കേൽപ്പിച്ചു. പ്രതി ഞായറാഴ്ച ചുമരിൽ തലയിടിച്ച് സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും നിസാര പരുക്കേറ്റതായും ജയിൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിനയ് ശർമ നിരാഹാരത്തിലാണെന്നും മാനസിക നില നന്നല്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ ഈ ആഴ്ച ഡൽഹി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.



മാർച്ച് മൂന്നിന് രാവിലെ ആറു മണിക്കു പ്രതികളായ അക്ഷയ് താക്കൂർ, പവൻ ഗുപ്ത, മുകേഷ് സിങ്, വിനയ് ശർമ എന്നിവരെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന് കോടതി മൂന്നാമത്തെ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മുൻപ് ജനുവരി 22, ഫെബ്രുവരി 1 എന്നീ തീയതികളിൽ മരണ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചെങ്കിലും വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ ഹർജി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

2012 ഡിസംബർ 16നാണ് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാകുന്നത്. ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ചികിത്സയിലായിരിക്കെ മരിച്ചു. കേസിൽ ആറു പേരാണ് പ്രതികൾ. മുഖ്യ പ്രതി റാം സിങ് ജയിലിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മറ്റൊരു പ്രതി ജുവൈനൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷയ്ക്കുശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.

