ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനത്തിന്റെ ചുറ്റിലും മുകളിലും സിംഹങ്ങൾ; ഞെട്ടിത്തരിച്ച് യാത്രക്കാർ

ജൊഹാന്നസ്ബർഗ്∙ മൂന്നു വശത്തുനിന്നും മുകളിൽനിന്നും സിംഹങ്ങൾ – ആ വെള്ള ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനത്തിലെ യാത്രക്കാർ ഞെട്ടിത്തരിച്ചുപോയി. വാഹനത്തിനു മുകളിൽ കയറിയ സിംഹം നഖം കൊണ്ട് മാന്തി പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഹാർട്ബീസ്പൂർട്ടിലെ ലയൺ സഫാരി പാർക്കിലെ ഒരു പഴയ വിഡിയോ ഇപ്പോഴാണ് വൈറലായത്.

വാഹനത്തിന്റെ റിയർ വ്യൂ മിറർ സിംഹം തകർത്തു. മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു മാന്താൻ തുടങ്ങി. അത്രയുമായപ്പോൾ ഡ്രൈവർ പതുക്കെ വണ്ടി പിന്നോട്ട് എടുത്തു. സംഘർഷഭരിതമായ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം സിംഹം പുറത്തേക്കു ചാടി. പതുക്കെ പിൻവാങ്ങി.

English Summary: Lions Surround Tourist Vehicle, Climb On Top Of It In Scary Viral Video