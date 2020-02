പൗരത്വ നിയമവും എൻപിആറും ഭയക്കേണ്ട; മോദിയുടെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചെന്ന് ഉദ്ധവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്താകെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതായി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. ഡൽഹിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം, ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്റർ (എൻആർസി), ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ (എൻപിആർ) എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രതികരിച്ചു.



ഈ വിഷയങ്ങളിൽ എന്റെ നിലപാടു വ്യക്തമാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൽനിന്നു നേട്ടമുണ്ടാകുക. എൻആർസി രാജ്യത്താകമാനം നടപ്പാക്കില്ല. പൗരന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ എതിർക്കും– ഉദ്ധവ് അറിയിച്ചു. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ പ്രക്രിയകളെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



മഹാവികാസ് അഘാഡിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ അഞ്ച് വര്‍ഷം പൂർത്തിയാക്കും. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരുമായി എല്ലാ സഹകരണവും പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നത്. സിഎഎ, എൻപിആർ വിഷയങ്ങളിൽ ശിവസേനയുമായി സഖ്യകക്ഷികളായ കോൺഗ്രസിനും എൻസിപിക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കെയായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.



English Summary: No need to fear CAA, NPR: Uddhav Thackeray after meeting PM Modi