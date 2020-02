കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയില്‍ ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട മഹാരാഷ്ട്ര തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ പുതിയ കരുനീക്കങ്ങളുമായി ബിജെപി രംഗത്ത്. മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലുടക്കി പാളയം വിട്ട ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ അണിയറയില്‍ സജീവം. അണിയറ നീക്കങ്ങള്‍ക്കു വഴങ്ങല്‍ വിദൂരമല്ല എന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണ് ശിവസേന പാളയത്തില്‍നിന്ന് ഒടുവില്‍ പുറത്തുവരുന്നത്. ബിജെപിയുമായി ഒരിക്കലും കൂടിച്ചേരില്ലെന്നു പറയാനാകില്ലെന്ന ഉദ്ധവിന്‍റെ പ്രസ്താവനയേക്കാള്‍ വലിയൊരു സൂചന കളംമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചു വേറെ വരാനില്ല.



പൗരത്വനിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചതാണ് ഒടുവിലെ ചുവടുമാറ്റം. മലക്കം മറിയലുകളുടെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ താമരയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളും ഉദ്ധവ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതൊന്നും മഹാ വികാസ് അഘാഡിയോടുള്ള കൂറായി കരുതുക പ്രയാസം. കാരണം സഖ്യ താല്‍പര്യങ്ങളെ ഹനിക്കുന്ന ഉദ്ധവിന്‍റെ ആദ്യ തീരുമാനമല്ല ഇത് എന്നതുതന്നെ. ആദ്യം എതിര്‍ത്തെങ്കിലും പിന്നീടു പൗരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചതിൽ ഉദ്ധവിന്‍റെ ഉള്ളിലിരുപ്പു മറനീക്കുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ശക്തമായ എതിര്‍പ്പു മറികടന്നു മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ എന്‍പിആര്‍ (ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ) നടപ്പാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ചെറുതായി കാണാനാകില്ല.



ബാക്കിയുള്ളതു ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടിക നടപ്പാക്കില്ലെന്ന ഉദ്ധവിന്‍റെ നിലപാടാണ്. അതില്‍ സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്കുപോലും വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല. പൗരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ധവിന്‍റെ നിലപാട് വ്യക്തിപരമെന്നു പറഞ്ഞു തലയൂരുകയാണ് എന്‍സിപി. ഭീമ കൊറേഗാവ് കേസും മനുഷ്യാവകാശപ്രവര്‍ത്തകരുടെ അറസ്റ്റും ദേശീയ അന്വേഷണ എജന്‍സിയായ എന്‍ഐഎ ഏറ്റെടുത്തതിനെ അനുകൂലിച്ചതു മറ്റൊരു ചുവടുമാറ്റം. എന്‍സിപി അംഗമായ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖിന്‍റെ പരസ്യമായ എതിര്‍പ്പു മറികടന്നായിരുന്നു ആ തീരുമാനം.



പിടിച്ചെടുക്കാതെ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാകില്ല



മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്‍, ജാര്‍ഖണ്ഡ്, ഒടുവില്‍ ഡല്‍ഹി എന്നിങ്ങനെ തുടര്‍ച്ചയായ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വികള്‍ സേനയുമായുള്ള കൂടിച്ചേരല്‍ ബിജെപിക്ക് അനിവാര്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞടുപ്പില്‍ രാജ്യസഭയില്‍ അംഗബലം വീണ്ടും കുറയും. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍ രാജ്യസഭ കടക്കാതെ പാതിയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും.

കുറഞ്ഞപക്ഷം മഹാരാഷ്ട്രയെങ്കിലും തിരിച്ചുപിടിക്കാനായാല്‍ തല്‍ക്കാലികാശ്വാസം. പുറത്ത് എതിര്‍ക്കുകയും പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ കൈ പൊക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാര്‍ട്ടികളുടെ തുണയ്ക്കാണെങ്കില്‍ അവരുടെ നിലപാടിന്‍റെ വില പോലും കല്‍പിക്കാനാകില്ല. സംസ്ഥാന ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാതെ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കു ലോക്സഭയില്‍ മൃഗീയഭൂരിപക്ഷവുമായി അധികാരത്തേലേറിയ ബിജെപി മടങ്ങിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയൊഴികെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ തന്ത്രങ്ങള്‍ക്കു വിദൂരസാധ്യത പോലുമില്ല.



അണിയറയിലൊരുങ്ങുന്ന അവസരവാദരാഷ്ട്രീയം



ഉദ്ധവിനോടു പിണങ്ങി പുതിയ പാര്‍ട്ടി (മഹാരാഷ്ട്ര നവനിര്‍മാണ്‍ സേന) ഉണ്ടാക്കിയ, ബാല്‍ താക്കറെയുടെ കളരിയില്‍നിന്നു തന്നെ രാഷ്ട്രീയ അടവുകള്‍ പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞ രാജ് താക്കറെ പൗരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തുവന്നത് അണിയറയിലെ ചരടുവലിയുടെ ശക്തിയറിയിക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ക്ഷീണത്തിലാണെങ്കിലും ഹിന്ദുത്വ അജന്‍ഡയും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചുള്ള രാജ് താക്കറെയുടെ റാലികള്‍ ഉദ്ധവിനു നിസാരമായി തള്ളാനാകില്ല. കാരണം വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ. വര്‍ഗീയ ധ്രുവീകരണവും ഹിന്ദുത്വവും മറാത്താവാദവുമൊന്നുമല്ലാത്ത അജന്‍ഡയുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട പരിചയം ശിവസേനയ്ക്കില്ല. അതിന് ബിജെപി തന്നെയാണ് പറ്റിയ കൂട്ട്. സേനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിജെപി–രാജ് കൂട്ടുകെട്ട് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുക തന്നെ ചെയ്യും.



മഹാ വികാസ് അഘാഡി തന്ന ദുഃഖങ്ങള്‍



മഹാ വികാസ് അഘാഡിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായ പൊതുമിനിമം പരിപാടിയുടെ പുതുമോടി മാറും മുന്‍പേ സേനയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്നു ആദ്യത്തെ കല്ലുകടി. രാഹുലിന്‍റേയും സവര്‍ക്കറുടേയും രൂപത്തില്‍. ഹിന്ദുത്വ ആശയ സംഹിതകളുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളില്‍ ഒരാളായിരുന്ന വീര്‍ സവര്‍ക്കറെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിമര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ സേനയ്ക്കു കോണ്‍ഗ്രസിനെ പരസ്യമായിത്തന്നെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടിവന്നു. മുംബൈ സ്ഫോടനപരമ്പര കേസിലെ പ്രതി യാക്കൂബ് മേമനെ തൂക്കിലേറ്റിയതിനെ പരസ്യമായി എതിര്‍ത്ത കോണ്ഗ്രസ് എംഎല്‍എയെ ഉദ്ധവിന് മന്ത്രിസഭയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നത് ബിജെപിക്ക് അടുത്ത രാഷ്ടീയആയുധം നല്‍കി.



മുസ്‌ലിം സംവരണത്തിന്‍റെ രൂപത്തിലെത്തി അടുത്ത വെല്ലുവിളി. എന്‍സിപി, കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രകടനപത്രികയിലെ മുസ്‌ലിം സംവരണ വാഗ്ദാനം ഉദ്ധവ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന് ബിജെപി അനുകൂല മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം പാടി നടന്നു. പഴയ കോണ്‍ഗ്രസ് എന്‍സിപി സര്‍ക്കാര്‍ പാസാക്കിയ അഞ്ചുശതമാനം മുസ്‍ലിം സംവരണമെന്ന ഒാര്‍ഡിനന്‍സിന് കോടതിവിധികളില്‍ പിടിച്ചുതൂങ്ങിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദേവേന്ദ്ര ഫ‍ഡ്നാവിസ് സര്‍ക്കാര്‍ തടയിട്ടത്. ഇത്തരം കുറ്റാരോപണങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയുമായി ഫഡ്നാവിസും കൂട്ടരും വര്‍ഗീയ വിചാരണ ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്‍സിപിയും കോണ്‍ഗ്രസുമായി കൈകോര്‍ത്തതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ പിണങ്ങി ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്ന നാനൂറിലധികം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വെല്ലുവിളിയാകുന്നതും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്നെ.



മതേതരഭാവം മറനീക്കിയാല്‍



മറാത്ത വാദവും ഹിന്ദുത്വ അജന്‍ഡയും മാത്രം മുന്‍നിര്‍ത്തി വളര്‍ന്നുവന്ന ശിവസേനയ്ക്കു മഹാ വികാസ് അഘാഡിയിലൂടെ മതേതരമുഖം കൈവന്നുവെന്നു കരുതുക അസാധ്യം. ഉദ്ധവിന്‍റെ പരമ്പരാഗത വോട്ടുബാങ്കിനു പ്രിയം പഴയ അജന്‍ഡകള്‍ തന്നെയാകുമെന്നിരിക്കെ, ആ മുഖംമൂടി അഴിച്ചുവയ്ക്കാതെ തരമില്ല. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്‍പ് മറാത്താ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ മറ്റൊരു മറുകണ്ടം ചാടലിനു കൂടി വേദിയൊരുങ്ങിയേക്കാമെന്നു ചുരുക്കം.



രാഷ്ട്രീയപദവി മാത്രമാണ് ഉദ്ധവിന്‍റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെങ്കില്‍ പണ്ടേ പയറ്റിനോക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പോള്‍‍, പുത്രവാല്‍സല്യത്തിലൂന്നിയ രാഷ്ട്രീയ കുരുനീക്കളായിരുന്നു മറാത്ത രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ അരങ്ങേറിയതെന്ന് വിലയിരുത്തിയാലും തെറ്റുപറയാനാകില്ല. അവസാന രണ്ടരവര്‍ഷം ഫഡ്നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആദിത്യ താക്കറെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള മറ്റൊരു നാടകത്തിനുകൂടി മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടിവന്നാല്‍ അല്‍ഭുതപ്പെടാനുമില്ല.

