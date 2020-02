പതിനാറുകാരനു പത്തൊൻപതുകാരിയുമായി പ്രേമം, കല്യാണം; ശൈശവ വിവാഹത്തിനു കേസ്

ബെംഗളൂരു∙ നേപ്പാളില്‍നിന്നുള്ള 16 വയസുകാരനും 19കാരിയും വിവാഹിതരായ സംഭവത്തില്‍ ശൈശവ വിവാഹ നിയമം അനുസരിച്ച് കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. പഠനം പാതിവഴിയില്‍ നിര്‍ത്തിയശേഷം ബെംഗളൂരുവില്‍ അപാര്‍ട്മെന്റുകളില്‍ പാചകവാതക സിലിണ്ടര്‍ വിതരണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന 16കാരന്‍ യാദൃച്ഛികമായി പരിചയപ്പെട്ട വീട്ടുജോലിക്കാരിയുമായി അടുപ്പത്തിലാവുകയായിരുന്നു.

ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന യുവതി ഒരു മാസം മുന്‍പ് വീടുവിട്ടിറങ്ങി കാമുകനൊപ്പം താമസമാക്കി. തുടര്‍ന്നു കാമുകന്റെ രക്ഷിതാക്കള്‍ മുന്‍കയ്യെടുത്തു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വിവാഹം നടത്തി. അയല്‍ക്കാരിലൊരാള്‍ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നു പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും കൗമാരക്കാരനെ കൗണ്‍സലിങ്ങിനായി സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ബോയ്സ് ഹോമിലേക്കു മാറ്റുകയുമായിരുന്നു.



