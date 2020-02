ഒരേ ഗോത്രത്തിൽനിന്നു വിവാഹം; യുവതിയെ കൊന്നു കനാലിൽ തള്ളി കുടുംബം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഒരേ ഗോത്രത്തിൽനിന്ന് രഹസ്യമായി വിവാഹം ചെയ്തതിനു കുടുംബം യുവതിയെ കൊന്ന്, മൃതദേഹം കനാലിൽ തള്ളി. കിഴക്കൻ ഡൽഹി സ്വദേശിയായ ശീതള്‍ ചൗധരി (25)യാണു മരിച്ചത്. കൊലപാതകത്തിനുശേഷം 80 കിലോമീറ്ററിലധികം സഞ്ചരിച്ച് അലിഗഡിലെത്തി മൃതദേഹം കനാലിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരേ ഗോത്രത്തിൽപെട്ട അങ്കിത് ഭട്ടിയെ ശീതൾ വിവാഹം ചെയ്തതു കാരണമാണു ക്രൂരകൃത്യം നടത്തിയതെന്നാണു പൊലീസ് വിലയിരുത്തൽ. 2019 ഒക്ടോബറിലാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്. വിവാഹത്തിനുശേഷം ഇരുവരും വെവ്വേറെ താമസിച്ചു. 2020 ജനുവരിയിൽ വിവാഹക്കാര്യം ശീതൾ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചതോടെയാണു പ്രശ്നം വഷളായത്.



തുടർന്നായിരുന്നു ക്രൂരമായ കൊലപാതകം. സംഭവത്തിൽ ശീതളിന്റെ മാതാപിതാക്കളുൾപ്പെടെ ആറംഗ കുടുംബത്തെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജനുവരി 29നാണു കൊലപാതകം നടന്നത്. തുടർന്ന് കുടുംബം കൊലപാതക വിവരം ദിവസങ്ങളോളം രഹസ്യമാക്കിവച്ചു. ശീതളിനെക്കുറിച്ചു യാതൊരു വിവരവും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അങ്കിത് ഫെബ്രുവരി 18ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. മൂന്ന് ദിവസത്തെ അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിലാണ് ന്യൂ അശോക് നഗർ പൊലീസ് ശീതളിന്റെ മാതാപിതാക്കളായ രവിന്ദർ ചൗധരി, സുമൻ, ബന്ധുക്കളായ സഞ്ജയ്, ഓം പ്രകാശ്, പർവേശ്, അങ്കിത് എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വെള്ളിയാഴ്ച (21) വൈകിട്ടാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നത്.



ജനുവരി 30ന് ശീതളിന്റെ മൃതദേഹവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളും യുപി പൊലീസിനു കനാലിൽനിന്നു ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആളെ തിരിച്ചറിയാനാകാത്തതിനാൽ‌ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു. കൊലപാതകം, ഗൂഢാലോചന, തെളിവു നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ശീതളിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കു മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തിഹാർ ജയിലിൽ അടച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ശീതളിനെ കഴുത്തുഞെരിച്ചു കൊന്നതാണെന്നു പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചു.



ജനുവരി 29ന് രാത്രി കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം അന്നുതന്നെ മൃതദേഹം കാറിൽ കയറ്റി അലിഗഡിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. രണ്ടു കാറുകളിലായാണു ബന്ധു‌ക്കൾ സഞ്ചരിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽനിന്ന് 80 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരത്താണു കനാലിൽ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചത്. അന്നു രാത്രി തന്നെ കുടുംബം ഡൽഹിയിലേക്കു തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശ് യാത്രയ്ക്കിടെ ബന്ധുക്കൾ പരസ്പരം ഫോൺ ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന് അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ചു. ആദ്യം വ്യത്യസ്തമായ മൊഴികളായിരുന്നു ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിനു നൽകിയത്. എന്നാൽ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. പ്രതികളെ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചെന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.



തുടർന്ന് യുപി പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണു ജനുവരി 30ന് അതേ സ്ഥലത്തുനിന്ന് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചതായി ‍അന്വേഷണ സംഘത്തിനു വിവരം ലഭിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി രണ്ടു വരെ മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചെങ്കിലും അവകാശികൾ ആരും എത്താതിരുന്നതോടെ സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു. ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം, മൃതദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ചശേഷം ശീതളിന്റെ ഭർത്താവ് അങ്കിത് ഭട്ടിയാണു മൃതദേഹം ശീതളിന്റേതു തന്നെയെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.



