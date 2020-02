ട്രംപിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സ്വർണത്തളികയും വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളും ജയ്പൂരിൽ നിന്ന്

ജയ്പൂർ ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനും കുടുംബത്തിനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്വർണത്തളികയും വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളും ജയ്പൂരിൽ നിന്ന്. അരുൺ പാബുവാൾ എന്നയാളാണു വിശേഷപ്പെട്ട പാത്രങ്ങൾ രൂപകൽപന ചെയ്തു നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രംപ് കളക്ഷൻ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഇവ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്.

മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച 2010, 2015 വർഷങ്ങളിലും പാബുവാൾ ആണ് പ്രത്യേക പാത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചത്. ചെമ്പിലും ഓടിലും നിർമിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും പ്രത്യേക രീതിയിൽ വിളക്കി ചേർക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാഴ്ചകൊണ്ടാണു ട്രംപിനും കുടുംബത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുള്ള പാത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചത്. വിശേഷപ്പെട്ട ട്രോഫികളും മറ്റും നിര്‍മിക്കുന്നതിൽ ഏറെ അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവരുടെ കുടുംബം.

