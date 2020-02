തീവ്രവാദികൾക്കും അഴിമതിക്കാർക്കും സ്വകാര്യതയ്ക്ക് അവകാശമില്ല: രവിശങ്കർ പ്രസാദ്

ന്യൂഡൽഹി∙ തീവ്രവാദികൾക്കും അഴിമതിക്കാർക്കും സ്വകാര്യതയ്ക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ്. നീതിന്യായ സംവിധാനവും മാറുന്ന ലോകവും എന്ന വിഷയത്തിൽ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കോടതികൾക്കു മേലുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദം തെറ്റായ പ്രവണതയാണെന്ന് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കോടതികൾ എന്തു വിധി പുറപ്പെടുവിക്കണം എന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചിലർ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കും. അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിധിയല്ല പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജഡ്ജിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തും.

ജനാധിപത്യത്തിൽ എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കാൻ അത് ഇടയാക്കിയേക്കാം. മനസിലുള്ളത് സംസാരിക്കുക, ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക, എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്വ ബോധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

