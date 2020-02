ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കാതെ ആർക്കും സമഗ്ര വികസനം സാധ്യമല്ല: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കാതെ ഒരു രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും സമഗ്രമായ വികസനം കൈവരിച്ചുവെന്നു പറയാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യാന്തര ജുഡീഷ്യൽ കോൺഫറൻസിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ. മുത്തലാഖിനെതിരെയും ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാർ എന്നിവർക്കുമായുള്ള നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പരാമർശിച്ച മോദി സ്ത്രീകള്‍ക്കു സൈന്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികളും പരിപാടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.



കോടതി നടപടികളിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹായമാകുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. അടുത്ത കാലത്തായി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചില വിധികൾ വരുന്നതിനു മുൻപ് രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ചിലർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധികളെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോടതി വിധികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ആരോപിച്ചു.



