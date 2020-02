രണ്ടും മൂന്നും രോഗികൾ ഒറ്റക്കട്ടിലിൽ; കീമോ തെറപ്പി നടത്തുന്നത് കസേരയിൽ ഇരുത്തി – വിഡിയോ

മഞ്ചേരി∙ മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ കീമോ തെറപ്പിക്കെത്തുന്ന കാന്‍സര്‍ രോഗികള്‍ക്കു കൊടുംദുരിതം. രണ്ടും മൂന്നും രോഗികളെ ഒറ്റക്കട്ടിലില്‍ കിടത്തിയാണു ചികിത്സ നൽകുന്നത്. കിടക്കാന്‍ സൗകര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു രോഗികൾ ഇരുന്നാണ് കീമോയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നത്. കീമോതെറപ്പിക്കും ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളില്ല.



അതിരാവിലെ എത്തി അഞ്ചും ആറും മണിക്കൂര്‍ കാത്തിരുന്ന ശേഷമാണ് പലര്‍ക്കും കട്ടിലില്‍ ഒരു മൂല തരപ്പെടുന്നത്. സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കുമെല്ലാമായി കീമോതെറപ്പി വാര്‍ഡില്‍ ആകെയുളളത് അഞ്ചു കട്ടിലുകളാണ്. വേദനയും ക്ഷീണവും അസ്വസ്ഥതയുമെല്ലാം അവഗണിച്ച് കസേരയില്‍ ഇരുന്ന് കീമോതെറപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവരുമേറെ. കാന്‍സര്‍ രോഗികള്‍ക്കായി ഉള്ളത് ഒരു ഡോക്ടറും. കാലങ്ങളായി തുടരുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ. നേരത്തേ വരാന്തയിൽ കിടത്തി രോഗികൾക്ക് കീമോതെറപ്പി നടത്തിയത് വാർത്തയായിരുന്നു. ആശുപത്രി വികസന സമിതി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണു പരാതി.

