രാഹുൽ ഗാന്ധി ‘പരമോന്നത നേതാവ്’; അധ്യക്ഷനായി തിരിച്ചു വരും: ഖുർഷിദ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കു തിരിച്ചു വരുമെന്നാണു കോൺഗ്രസിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ചിന്തിക്കുന്നതെന്നു മുതിർന്ന നേതാവ് സൽമാൻ ഖുർഷിദ്. രാഹുലാണു പാർട്ടിയുടെ ‘പരമോന്നത നേതാവ്’. മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലൂടെയാണു കോൺഗ്രസ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നും പിടിഐയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഖുർഷിദ് പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിയിൽ നേതൃത്വ പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി തലപ്പത്തുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രവർത്തകരെ ഊർജിതരാക്കാനും വോട്ടർമാരെ പ്രചോദിതരാക്കാനും കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി ചേർന്ന് നേതൃത്വത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നു ശശി തരൂർ എംപി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. സമാന അഭിപ്രായം സന്ദീപ് ദീക്ഷിതും പങ്കുവച്ചു. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിനു ഗുണം കിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ഖുർഷിദിന്റെ മറുപടി.



English Summary: Rahul remains 'top leader' in Cong, large section always felt he should return as chief: Khurshid