കോഴിക്കോട്∙ കുട്ടനാട്ടിൽ ജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥിയെ മത്സരിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ. പാർട്ടിയിലും എൽഡിഎഫിലും സ്ഥാനാർഥി ആരാണെന്നത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. സമയം വരുമ്പോൾ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ മുന്നണിക്ക് സ്വീകാര്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥിയെ മത്സരിപ്പിക്കുമെന്നും ജയം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Will field winnable candidate in kunnanad says minister sasindran