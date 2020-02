ആൺസുഹൃത്തുമായി കലഹത്തിനിടെ പൊള്ളലേറ്റു; ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി മരിച്ചു

മുംൈബ ∙ ആൺസുഹൃത്തുമായുള്ള കലഹത്തിനിടെ പൊള്ളലേറ്റു ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി മരിച്ചു. നാസിക് സ്വദേശിയായ 30 വയസുകാരിയാണ് മരിച്ചത്. 67 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ യുവതിയെ ആദ്യം നാസിക് ജില്ലാ സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും സ്ഥിതി വഷളായതോടെ ഞായറാഴ്ച മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി യുവതിയുടെ മുതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടുനൽകി. യുവതിയുടെ ആൺസുഹൃത്ത് മധുകർ ഭാഗ്‌വതിനെ (23) ഞായറാഴ്ച പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു.

വിവാഹമോചിതയും മൂന്നു കുട്ടികളുടെ അമ്മയുമായ യുവതിയും ആൺസുഹൃത്തും തമ്മിൽ അടുത്തിടെ വിവാഹിതരായെന്നും എന്നാൽ യുവാവിന്റെ കുടുംബം ഇതിനെ എതിർത്തുവെന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് യുവാവിന് മറ്റൊരു യുവതിയുമായി വിവാഹമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേ തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടായി. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഇരുവരും നഗരത്തിലെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കണ്ടുമുട്ടി. യുവതിയുടെ കൈവശം പെട്രോൾ നിറച്ച കുപ്പി കണ്ട യുവാവ് ഇത് പിടിച്ചുമാറ്റുന്നതിനിടെ പെട്രോൾ ഇരുവരുടെയും ദേഹമാസകലമായി. തുടർന്ന് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാവ് തീപ്പെട്ടി ഉരച്ച് കത്തിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ തനിക്കു പൊള്ളലേൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുവതി മൊഴി നൽകിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Woman who caught fire during scuffle with boyfriend dies in mumbai hospital