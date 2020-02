‘ശരിയായ സമയം ഇതാണ്; രാഹുലിന് പാർട്ടി തലപ്പത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താം’

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കു തിരിച്ചെത്തുന്നതിനു ശരിയായ സമയമാണ് ഇപ്പോഴത്തേതെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഹരീഷ് റാവത്ത്. പാർട്ടി തലപ്പത്തേക്ക് പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണമെന്ന് ശശി തരൂർ, സന്ദീപ് ദീക്ഷിത് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ ആവശ്യമുയർത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു വേണ്ടി ഹരീഷ് റാവത്തിന്റെ പ്രതികരണം.



ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്കേറ്റ തിരിച്ചടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള രാഹുലിന്റെ സന്ദേശം കോൺഗ്രസ് നല്ല രീതിയിലാണു സ്വീകരിച്ചത്. ഇതു മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള സമയമാണ്. രാഹുൽ വീണ്ടും പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്ത് എത്തണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. രാജ്യം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു തിരിച്ചെത്താൻ കൃത്യമായ സമയം ഇതാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും അതാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ഹരീഷ് റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആരോഗ്യനില കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ അവരുടെ മേൽ അധികഭാരം ചുമത്താൻ സാധിക്കില്ല.

എന്നാൽ തിരിച്ചുവരാനുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടേതായിരിക്കണം. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളത്തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെ വിഭജനങ്ങൾ വന്നു. സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥ, തൊഴിലില്ലായ്മ, കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയും രൂക്ഷമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരിച്ചെത്തേണ്ടതു പ്രധാനമാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണു നേതാവെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയിൽ പ്രിയങ്കയുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പമില്ലെന്നും റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Congress feels time is right for Rahul Gandhi to return as party chief: Harish Rawat