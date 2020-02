തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊലീസില്‍നിന്നു പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലേറെ വെടിയുണ്ടകള്‍ കാണാതായെന്ന സിഎജി റിപ്പോർട്ട് ശരിവച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കും. തോക്കുകള്‍ നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്നും സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നും കോടതിയെ അറിയിക്കും. വെടിയുണ്ടകള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിറ്റ് കാശാക്കിയതായും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സൂചന ലഭിച്ചു.

പൊലീസിന്റെ വെടിയുണ്ടകളും തോക്കുകളും നഷ്ടമായതില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജി തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അന്വേഷണ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇടക്കാല റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുന്നത്. 12,061 വെടിയുണ്ടകള്‍ നഷ്ടമായെന്ന സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ കണ്ടെത്തല്‍ ശരിവച്ചു കൊണ്ടാവും റിപ്പോര്‍ട്ട്. പേരൂര്‍ക്കട ക്യാംപിലെ മുന്‍ ഡപ്യൂട്ടി കമൻഡാന്റ് നടത്തിയ അന്വേഷണം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടും.

ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സമയത്തു കൂട്ടത്തോടെ നഷ്ടമായതല്ലെന്നും 1996 മുതല്‍ 2018 വരെയുള്ള വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്നും അറിയിക്കും. വെടിയുണ്ടയുടെ പുറംചട്ട ഉരുക്കി മുദ്ര നിര്‍മിച്ചത് 1997ന് മുന്‍പാണെന്നാണു നിഗമനം. രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ ഡിവൈഎസ്പിമാരടക്കം ആറു പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചത്. മുദ്ര കൂടാതെ കലം, പാത്രം തുടങ്ങിയവയും നിര്‍മിച്ചതായി സംശയമുണ്ട്.

ക്യാംപിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വെടിയുണ്ടയുടെ പുറംചട്ട അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തി വിറ്റിരുന്നതായും സൂചന ലഭിച്ചു. വെടിവയ്പ് പരിശീലനത്തിനു ശേഷം പുറംചട്ട തിരികെ ഏല്‍പ്പിക്കണം. പലപ്പോഴും ഇതു ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോള്‍ ട്രെയിനികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കാണു വിറ്റിരുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് വെടിയുണ്ടയുടെ കെയ്സ് ഉള്‍പ്പെടെ വ്യാജമായി നിര്‍മിച്ചതെന്നും കരുതുന്നു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അൻപതിലേറെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചു.

