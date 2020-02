‘ഹലോ, കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്’; യുവതിയെ രക്ഷിച്ചു താരമായി എസ്ഐ

തിരൂർ ∙ ഉത്സവം കാണാനെത്തിയ യുവതി ഫോൺ ചെയ്യുന്നതിനിടെ കിണറ്റിൽ വീണത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തയായിരുന്നു. തിരൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായ വൈരങ്കോട് ഉൽസവത്തിനിടെയാണു സംഭവം. കിണറ്റിൽ വീണ കാര്യം യുവതി തന്നെയാണു ഫോണിൽ വിളിച്ചു ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചത്. സ്ഥലത്തെത്തിയ എസ്ഐയാണ് സാഹസികമായി യുവതിയെ രക്ഷിച്ചത്.

അഗ്നിശമനസേന എത്താൻ വൈകിയതോടെയാണ് എസ്ഐ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. ഇതോടെ നാട്ടിലെ താരമായിരിക്കുകയാണ് തിരൂർ സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ ജലീൽ കറുത്തേടത്ത്. സംഭവത്തെപ്പറ്റി എസ്ഐ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു.

'വൈരങ്കോട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വേല നടക്കുകയായിരുന്നു. റോഡ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്കായിരുന്നു. അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീ കിണറ്റിൽ വീണു എന്ന വിവരം ലഭിച്ചത്. ഉത്സവം കാണാൻ എത്തിയ സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവർക്ക് അവിടെ അങ്ങനെയൊരു കിണർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കേയാണു വീണത്. അവർ തന്നെയാണ് ബന്ധുക്കളെ വിവരം അറിയിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു.

ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടേക്ക് എത്തി. റോഡ് ബ്ലോക്കായിരുന്നതിനാൽ ഫയർഫോഴ്സ് എത്താൻ വൈകും എന്ന് അറിഞ്ഞു. ഉടനെ ഞാനും കുറച്ച് നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. ആദ്യം കുറച്ച് കയർ സംഘടിപ്പിച്ചു. കൂടി നിന്ന ആളുകളെ സ്ഥലത്തു നിന്നും മാറ്റി. കിണറ്റിനുള്ളിൽ ഒരാളുടെ മുക്കാൽ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. നെഞ്ച് വരെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണു യുവതി നിന്നിരുന്നത്.

അവർക്കു ധൈര്യം പകരാനായി മിടുക്കരായ ചെറുപ്പക്കാരെ കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി. അപ്പോഴേക്കും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വല അവരുടെ കൈവശമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൂടി കിട്ടിയതോടെ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി യുവതിയെ വേഗം തന്നെ പുറത്തെത്തിക്കാനായി. ചെറിയ പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ മുൻപു ഫയർഫോഴ്സിൽ ജോലി ചെയ്ത പരിചയവും തുണയായി’.– ജലീൽ പറഞ്ഞു.

കിണറുകൾ കൃത്യമായി മൂടാത്തതാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപകടങ്ങൾക്കു കാരണം. ഇത്തരം കേസുകൾ അഗ്നിശമന സേനയിൽ നിരവധി വരാറുണ്ട്. കിണറ്റിൽ വെള്ളം കുറവായതാണ് അപകടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമായത്. ഇനിയെങ്കിലും ഇതിൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും എസ്ഐ ജലീൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

