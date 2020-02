സന്ദർശനം ചരിത്ര സംഭവമാകും: ഇന്ത്യയിലേക്കു പുറപ്പെട്ട് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്ന് ട്രംപ് യാത്രയ്ക്കു തൊട്ടുമുൻപ് പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം ഏറെക്കാലം മുൻപേ ഏറ്റ പരിപാടിയാണെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലേക്കു പുറപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ്.

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ളതു വലിയ യാത്രയായാണു കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ വലിയ പരിപാടിയാണു നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണു ഞാൻ കേട്ടത്. ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി. ചരിത്ര സംഭവമാകുമെന്നാണു പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എന്നോടു പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ആശ്ചര്യം ഉണ്ടെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.



അതേസമയം എച്ച് 1 ബി വീസ നടപടികൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കായി എളുപ്പമാക്കുന്ന കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി യുഎസ് പ്രസിഡന്റിനോടു ചർച്ച ചെയ്യുമോയെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചോദിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 24ന് ട്രംപ് എത്തുമ്പോൾ പ്രാധാന്യമുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും ഇന്ത്യക്കാർ ഉയർത്തണം. ഇന്ത്യയുടെ താൽപര്യം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരമാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വേണ്ടതെന്നും കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സുർജേവാല ആവശ്യപ്പെട്ടു.



തിങ്കളാഴ്ചയാണു ട്രംപ് രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. അഹമ്മദാബാദിൽ ട്രംപിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എത്തുമെന്നാണു വിവരം. തിങ്കളാഴ്ച അഹമ്മദാബാദിൽ 22 കിലോമീറ്റർ റോഡ്ഷോയിൽ മോദിയോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കും. 24നും 25നും അഹമ്മദാബാദ്, ആഗ്ര, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച ട്രംപിനും സംഘത്തിനും രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ഔദ്യോഗിക വരവേൽപ്പ് നൽകും. മകൾ ഇവാൻകയും മരുമകൻ ജെറാഡും മറ്റ് ഉന്നത യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ട്രംപിനെ അനുഗമിക്കും.



English Summary: Prime Minister Modi is friend of mine, says Trump