തിരുവനന്തപുരം∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടത്തുന്നെന്നു ആരോപണമുള്ള തലസ്ഥാനത്തെ പിഎസ്‌സി കോച്ചിങ് സെന്‍ററുകളില്‍ വിജിലന്‍സ് റെയ്ഡ്. കോച്ചിങ് സെന്‍ററുകളില്‍ ക്ലാസെടുത്തു കൊണ്ടിരുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങളും വിജിലന്‍സ് ശേഖരിച്ചു. പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഷിബു കെ.നായര്‍, രഞ്ജൻ രാജ് എന്നിവര്‍ നടത്തുന്നെന്നാരോപണമുള്ള രണ്ട് കോച്ചിങ് സെന്‍ററുകളിലും ഒരേ സമയമായിരുന്നു വിജിലന്‍സ് പരിശോധന. റെയ്ഡ് നടന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നു ഷിബുവിന്‍റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലും രണ്ടാമത്തേത് രഞ്ജൻ രാജിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരിലുമാണ്. സ്ഥാപനത്തിലെ രസീതു ബുക്കുകള്‍, അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍, തുടങ്ങിയവ വിജിലന്‍സ് പിടിച്ചെടുത്തു. ക്ലാസെടുക്കുന്നതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തുന്നതായി വിജിലന്‍സ് കണ്ടെത്തി.

English Summary : Vigilance collect details of government employees who take class in coaching centre