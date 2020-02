പാലക്കാട്∙ പാലക്കാട് – കേ‍ായമ്പത്തൂർ ദേശീയപാതയിൽ പുതുശേരിയിൽ സ്വകാര്യബസിൽനിന്നു തെന്നിവീണ ക്ലീനർ അതേ ബസിന്റെ പിൻചക്രം കയറി മരിച്ചു. വാളയാർ ഗണേശപുരം സ്വദേശി സേതുമാധവൻ (45) ആണു മരിച്ചത്. പുതുശേരി സർവീസ് റേ‍ാഡിലായിരുന്നു ദുരന്തം.



English Summary: Bus cleaner died as he slipped from the Bus