ട്രംപ് താമസിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ഹോട്ടലിൽ; ഒരു രാത്രിക്ക് ചെലവ് 8 ലക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി∙ താജ്മഹൽ സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം ഡൽഹിയിലെത്തുന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും പ്രഥമ വനിത മെലനിയ ട്രംപും താമസിക്കുക സർദാർ പട്ടേൽ മാർഗിലെ ഐടിസി മൗര്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്യൂട്ട് അഥവാ ചാണക്യ സ്യൂട്ട് പോട്ടസിൽ. ട്രംപ് താമസിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്യൂട്ടിന് എട്ടു ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ്.



ട്രംപിനായി അത്യാഡംബര സൗകര്യങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടുപതിച്ച ഭിത്തികൾ, തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തറ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രാൻഡ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്യൂട്ടിൽ വിശാലമായ സ്വീകരണമുറി, മയിലിന്റെ പ്രമേയത്തിൽ 12 സീറ്റുകളുള്ള സ്വകാര്യ ഡൈനിങ് റൂം, ആഡംബര വിശ്രമമുറി, മിനി സ്പാ, ജിം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭക്ഷണ മെനുവില്‍ ട്രംപിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളായ ഡയറ്റ് കോക്ക്, ചെറി വാനില ഐസ്ക്രീം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബിൽ ക്ലിന്റൺ, ജോർജ് ഡബ്ല്യു. ബുഷ്, ബറാക് ഒബാമ എന്നിവർക്കു ശേഷം ഐടിസി മൗര്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്യൂട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നാലാമത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റാണ് ട്രംപ്.

