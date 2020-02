കൊറോണ: ഇറ്റലിയിൽ 4 മരണം; വത്തിക്കാനിൽ ഉൾപ്പെടെ കനത്ത നിയന്ത്രണം

ലണ്ടൻ ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഇറ്റലിയിൽ നാലു മരണം. ഇറ്റലിയിൽ ഇതിനോടകം ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സ്ഥിരീകരണം. 12 നഗരങ്ങളിലാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രശസ്തമായ വെനീസ് കാർണിവൽ മാറ്റിവച്ചു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരുന്ന അർമാനി ഫാഷൻ ഷോയും റദ്ദാക്കി. രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ ഇറ്റാലിയൻ അതിർത്തി കടന്നുള്ള എല്ലാ ട്രെയിൻ സർവീസുകളും ഓസ്ട്രിയ റദ്ദാക്കി. ദിവസേന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സന്ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന വത്തിക്കാൻ സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി.

ചൈനയിൽ 2,600 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കി പടരുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധ യൂറോപ്പിലും പടരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. വൈറസ് ബാധമൂലം ഇതിനോടകം നാലു പേർ മരിച്ച ഇറ്റലിയാണ് ഏറ്റവുമധികം ഭീഷണി നേരിടുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യം. ബ്രിട്ടനിൽ ഇതിനോടകം പത്തിലേറെ പേർക്കു കൊറോണ ബാധ സ്ഥീരികരിച്ചെങ്കിലും മരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരെ ചികിൽയ്ക്കുശേഷം രോഗം മാറിയതിനെത്തുടർന്ന് വിട്ടയച്ചു.

ഇതിനിടെ രോഗബാധയുടെ പേരിൽ ജപ്പാൻ തീരത്ത് പിടിച്ചിട്ട ആഡംബര കപ്പൽ ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസിൽ കുടുങ്ങിയ ബ്രിട്ടിഷുകാരെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ബ്രിട്ടനിലെത്തിച്ചു. ഇവരിൽ രണ്ടു പേർക്കു രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പലിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച് നാട്ടിലെത്തിച്ച നൂറിലേറെപ്പേരെ അതീവ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളോടെ ക്വാറന്റൈൻ (പരസമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക) ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

