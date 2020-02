തുടലിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചു: കുരയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു; പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ക്രൂരത

ഗാസിയാബാദ് ∙ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതിന് യുവാവിനെ ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ തുടലിൽ കെട്ടി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച ശേഷം കുരയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. 2019 മേയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. എന്നാൽ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഇട്ടതോടെയാണു സംഭവം പുറംലോകം അറിയുന്നത്.



ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലുള്ള കല്ലു ഗാർഹി ഗ്രാമവാസിയായ ഇക്രാമുദ്ദീൻ എന്ന യുവാവിനാണ് അപമാനമേൽക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇയാളെ ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നശേഷം ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാർ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നായയെ കെട്ടുന്ന തുടൽ ഇയാളുടെ കഴുത്തിലിട്ട ശേഷം കുരയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും മർദിച്ചു.

ഇക്രാമുദ്ദീനെ മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്

2018ലാണ് ഇക്രാമുദ്ദീൻ അയൽവാസി കൂടിയായ പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. രഹസ്യ വിവാഹത്തിനുപിന്നാലെ ഇവർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നരവർഷത്തിനു ശേഷം ഇരുവരും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. പക്ഷേ, ബന്ധുക്കളുടെ പക അടങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇക്രാമുദ്ദീനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിക്കുകയായിരുന്നു.

മർദനത്തിൽ പരുക്കേറ്റ ഇക്രാമുദ്ദീൻ ആശുപത്രിവാസത്തിനുശേഷം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഇക്രാമുദ്ദീൻ ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് ഇക്രാമുദ്ദീനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലേക്ക് അയച്ചു. ജയിലിൽനിന്നും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇക്രാമുദ്ദീൻ മർദിച്ചവർക്കെതിരെ പരാതി നൽകുന്നത്. പരാതി നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ഓരോ നിമിഷവും വധഭീഷണി ഭയന്നാണ് താനും ഭാര്യയും ജീവിക്കുന്നതെന്നും ഇക്രാമുദ്ദീൻ പറയുന്നു.

അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും സർക്കിൾ ഓഫീസർ പ്രഭാത് കുമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Ghaziabad: Man beaten up, dragged by leash, asked to bark by wife's relatives