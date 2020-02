മലപ്പുറം ∙ വീട്ടുമുറ്റത്തു കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പാമ്പുകടിയേറ്റ്, ചികിത്സയിലായിരുന്ന മൂന്നുവയസ്സുകാരി മരിച്ചു. കൊളവട്ടം കോട്ടക്കുന്നൻ ഷംസുദ്ദീന്റെയും റിഫ്നയുടെയും ഏകമകൾ മെഹറിൻ ആണ് മരിച്ചത്. 21നു വൈകിട്ട് ചോക്കാട് ബന്ധുവീടിന്റ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് അണലിയുടെ കടിയേറ്റത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മരിച്ചു.

English Summary: Three year old girl died of Snake Bite