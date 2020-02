വാതോരാതെ ഗുജറാത്ത് മോഡൽ; യഥാർഥ ജീവിതം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമം: ഐഷി ഘോഷ്

കോഴിക്കോട് ∙ പത്തു വർഷം മുൻപ് ഗുജറാത്ത് മോഡലിനെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ സംസാരിച്ചിരുന്ന അതേ ബിജെപി സർക്കാരാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനവേളയിൽ ഗുജറാത്തിലെ യഥാർഥ ജീവിതം പുറത്തറിയാതെ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ജെഎൻയു യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ഐഷി ഘോഷ്.

ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്ക് വർക്കേഴ്സ് ഫോറം മാസിക പ്രത്യേക വനിതാപതിപ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ. തികച്ചും പ്രാവർത്തികമായ ‘കേരള മോഡൽ’ വികസനം താൻ ഓരോ തവണ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടെന്നും ഐഷി ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

ബെഫി മുൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എ.കെ. രമേശ് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. എഡിറ്റർ ഇൻ ചാർജ് സി.എൻ. പാർവതി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. സിടിയു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എ.സിയാവുദീൻ, ബെഫി പ്രസിഡന്റ് ടി.നരേന്ദ്രൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ.എൽ.പ്രമേലത, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.എസ്.അനിൽ, വനിത സബ്കമ്മിറ്റി കൺവീനർ എ.ആശ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary: Gujarat government trying to cover actual situation of people in the state says Aishe Ghosh