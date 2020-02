തിരുവനന്തപുരം∙ പരീക്ഷാ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ പിഎസ്‌സിയുടെ പേര് പരസ്യങ്ങളിലും ബോർഡുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ പിഎസ്‌സി. ‘പിഎസ്‌സി പരിശീലന കേന്ദ്രം’ എന്ന പ്രയോഗം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോച്ചിങ് സെന്ററുകൾക്ക് നോട്ടിസ് നൽകും. പിഎസ്‌സിയുടെ ജില്ലാ ഓഫിസുകൾ വഴിയാണ് നോട്ടിസ് നൽകുന്നത്. പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാനും പിഎസ്‌സി യോഗം തീരുമാനിച്ചു.



പിഎസ്‌സിയുടെ പേര് പലരും കച്ചവടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് യോഗം നിരീക്ഷിച്ചു. ബാങ്ക്, യുപിഎസ്‌സി തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിഎസ്‌സി പരിശീലന കേന്ദ്രമെന്നാണ് പരസ്യങ്ങളിലും ബോർഡുകളിലും കാണിക്കുന്നത്. പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നാണ് പിഎസ്‌സി നിലപാട്.

English Summary: PSC against on using the term 'PSC coaching centres'