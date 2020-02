തിരുവനന്തപുരം∙ ഹൃദയത്തിലെ മേല്‍അറകളെ തമ്മില്‍ വേര്‍തിരിക്കുന്ന ഭിത്തിയില്‍ ജന്മനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഷിരം ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ അടയ്ക്കാനുള്ള ഉപകരണവും അത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ശ്രീചിത്ര തിരുനാള്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് ആൻറ് ടെക്‌നോളജി വികസിപ്പിച്ചു. ‘ചിത്ര എഎസ്‌ഡി ഒക്ലൂഡര്‍’ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഉപകരണം നിര്‍മിച്ചത് നിറ്റിനോള്‍ കമ്പികളും നോണ്‍-വോവണ്‍ പോളിസ്റ്ററും ഉപയോഗിച്ചാണ്. ശ്രീചിത്രയിലെ ബയോമെഡിക്കല്‍ ടെക്‌നോളജി വിഭാഗത്തിലെ ടെക്‌നിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് സെൻറര്‍ ഫോര്‍ ബയോമെഡിക്കല്‍ ഡിവൈസസ് എന്ന പ്രോജക്ടിലൂടെയാണ് എഎസ്‌ഡി ഒക്ലൂഡര്‍ വികസിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് ഇന്ത്യന്‍ പേറ്റൻറിനായി അപേക്ഷ നൽകി.

ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിലവില്‍ ഹൃദയത്തിലെ സുഷിരങ്ങള്‍ ചികിത്സിക്കുന്നത്. ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ ഏകദേശ വില 60,000 രൂപയാണ്. ചിത്ര എഎസ്‌ഡി ഒക്ലൂഡര്‍ വിപണിയില്‍ എത്തുന്നതോടെ ഇവയുടെ വില കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ലോഹചട്ടക്കൂടും അതിനകത്തുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്ര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള തുണിയുമാണ് എഎസ്‌ഡി ഒക്ലൂഡറിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങള്‍. നിറ്റിനോള്‍ വയറുകള്‍ പ്രത്യേക രീതിയില്‍ പരസ്പരം ബന്ധിച്ചാണ് ലോഹചട്ടക്കൂട് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിറ്റിനോളിനു മികച്ച ഇലാസ്തികതയുള്ളതിനാല്‍ അനുയോജ്യമായ വലുപ്പമുള്ള കത്തീറ്ററിന് അകത്താക്കി ഹൃദയത്തില്‍ എത്തിച്ച് സുഷിരത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിയും. കത്തീറ്ററില്‍നിന്ന് പുറത്തെത്തിയാലുടന്‍ നിറ്റിനോള്‍ ചട്ടക്കൂട് വികസിക്കും. ഇതില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന തുണി രക്തത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതോടെ തുണിക്കു മുകളില്‍ ഒരു ആവരണം രൂപപ്പെട്ട് സുഷിരം അടയും. കാലക്രമേണ തുണിയുടെ ഉപരിതലത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കോശങ്ങള്‍ വളരും.

ഉപകരണത്തിന്റെ സ്ഥാനചലനം, ഹൃദയത്തിന്‍റെ മേല്‍ അറയുടെ മുകള്‍ ഭാഗത്തിന് ഉരസല്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചതവ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എഎസ്‌ഡി ഒക്ലൂഡര്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉപകരണം അനായാസം സുഷിരത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതിന്‍റെ രൂപകല്‍പ്പന.

ഡോ. സുജേഷ് ശ്രീധരന്‍ (സയന്റിസ്റ്റ്- എഫ്, ഡിവിഷന്‍ ഓഫ് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റേണൽ ഓര്‍ഗന്‍സ്, ബിഎംടി വിങ്), കാര്‍ഡിയോളജി വിഭാഗം പ്രഫസര്‍മാരായ ഡോ. എസ്. ബിജുലാല്‍, ഡോ. കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി കെ.എം.തുടങ്ങിയവര്‍ അടങ്ങിയ സംഘമാണ് ചിത്ര എഎസ്‌ഡി ഒക്ലൂഡര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

