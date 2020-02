ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനും വഫ ഫിറോസും ഹാജരായില്ല; കുറ്റപത്രം കൈമാറി

തിരുവനന്തപുരം∙ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ. എം ബഷീറിന്റെ അപകട മരണം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ പ്രതികളായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനും വഫ ഫിറോസും ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ല. നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇരുവരുടെയും അഭിഭാഷകർ അവധി അപേക്ഷ നൽകുകയായിരുന്നു. കേസിൽ കുറ്റപത്രം കൈമാറി.



തുടക്കം മുതല്‍ കേസ് അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രീറാം ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി കുറ്റപത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ, മദ്യപിച്ച് അലക്ഷ്യമായി വാഹനം ഓടിക്കൽ, വാഹനമിടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടാക്കൽ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ശ്രീറാമിനു മേൽ ചുമത്തിയിരുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ അസൗകര്യം മൂലമാണ് ശ്രീറാമും വഫയും കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നതെന്നായിരുന്നു അഭിഭാഷകരുടെ വിശദീകരണം.

English Summary: Sriram IAS, accused in case of killing Kerala journo in accident did not appear in court