ന്യൂഡൽഹി∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും പ്രതിഷേധക്കാർ തമ്മിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു. സംഘർഷ മേഖലകളിലെ എംഎൽഎമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു. പൊലീസിന് നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെടിയുതിര്‍ത്ത ജാഫറാബാദ് സ്വദേശി ഷാരൂഖിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഇയാള്‍ വെടിയുതിര്‍ക്കുന്ന ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷത്തിൽ അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും നാലു നാട്ടുകാരുമുൾപ്പെടെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 105 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഡല്‍ഹിയില്‍ പത്തിടങ്ങളില്‍ നിരോധനാജ്ഞ തുടരുകയാണ്. മേഖലയിലെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചു. അഞ്ച് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും അടച്ചു.

സംഘർഷത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ബിജെപി നേതാവ് കപില്‍ മിശ്രയുടെ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗമാണെന്നും മിശ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ജാമിയ കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റി പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. അക്രമം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കാമെന്ന് ഡല്‍ഹി പൊലീസ് സ്പെഷല്‍ കമ്മിഷണര്‍ രാജേഷ് ഖുറാന ആം ആദ്മി നേതാക്കള്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കി.



എട്ട് സിആർപിഎഫ് കമ്പനി സേനയും റാപിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സും വനിതാ സുരക്ഷാ സേനയും സ്ഥലത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ജാഫറാബാദിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചുള്ള സമരം തുടരുകയാണ്. സാമുദായിക ഐക്യം നിലനിര്‍ത്തണമെന്ന് ഡല്‍ഹിയിലെ ജനങ്ങളോട് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയഗാന്ധി ആഹ്വാനം ചെയ്തു



English Summary : Arvind Kejriwal calls an urgent meeting with MLAs of violence-affected areas