ഭീതിവിതച്ച് കൊറോണ: 80,067 പേർക്ക് രോഗം, മരണം 2,698; ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ജാഗ്രത

ബെയ്ജിങ്∙ ലോകമാകെ ഭീതിവിതച്ച് കോവിഡ്–19 (കൊറോണ) വൈറസ് പടരുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി 80,067 പേർക്കാണ് അസുഖം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതുവരെ 2,698 പേർ മരിച്ചു. ഇതിൽ 35 മരണങ്ങളും രോഗത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയ്ക്കു പുറത്താണ്. ഇറാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, ഹോങ്കോങ്, ഫിലിപ്പീൻസ്, ഫ്രാൻസ്, തയ്‌വാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണു കൊറോണ മരണങ്ങൾ.

ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 60 പുതിയ കേസുകൾ കൂടി വന്നതോടെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 893 ആയി. എട്ടു പേർ മരിച്ചു. ‌ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതരുള്ള രാജ്യമായി ദക്ഷിണ കൊറിയ മാറി. രാജ്യത്തു റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച അവധിയാണ്. ‌തെക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഡേഗു നഗരത്തിലെ ഒരു ആരാധനാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു രോഗം പടരുന്നതെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇവിടെ പ്രാർഥനയിൽ പങ്കെടുത്ത 9,500 പേരെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇവരുമായി ബന്ധമുള്ള രണ്ടു ലക്ഷം പേരെ പരിശോധിക്കാനാണു തീരുമാനം.



രോഗം കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പടരുകയാണ്. യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതർ 4 പേർ മരിച്ച ഇറ്റലിയിലാണ്. 220 പേർക്കു സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗബാധിതരെ വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. പലയിടത്തും പൊതുയോഗങ്ങൾ നിരോധിച്ചു. ഇനിയുള്ള ഇറ്റാലിയൻ സീരി എ, യൂറോപ്പ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരിക്കും നടക്കുകയെന്നു കായിക മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ലൂഡോഗോററ്റ്സുമായുള്ള അടുത്ത മത്സരം ആരാധകരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെയാകും നടത്തുകയെന്ന് ഇന്റർ മിലാൻ അറിയിച്ചു.



ബുഷ് ഫയർ ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാൾ വലിയ ആഘാതമാണ് കൊറോണ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും ഓസ്ട്രേലിയൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മോശമായി ബാധിച്ചെന്നും ഓസ്ട്രേലിയൻ ട്രഷറർ പറഞ്ഞു. കുവൈത്തിലും ബഹ്റൈനിലും ഒമാനിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 800 ലേറെ പേരെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി കുവൈത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ദുബായ്, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ ബഹ്റൈൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച 71 മരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടായതോടെ ചൈനയിൽ മൊത്തം കൊറോണ മരണം 2663 ആയി. പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതു കുറഞ്ഞതായി ചൈന അറിയിച്ചു. മാർച്ച് 5 മുതൽ നടത്താനിരുന്ന പാർലമെന്റ് വാർഷിക സമ്മേളനം മാറ്റിവച്ചു.



