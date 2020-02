സംഘർഷം നിയന്ത്രണ വിധേയം; പ്രകോപനങ്ങൾ അരുത്: അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഡൽഹിയിൽ ആവശ്യത്തിനു സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമുകളിൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെതന്നെ നിയമിക്കണമെന്ന് അമിത് ഷാ നിർദേശം നല്‍കി.



പ്രാദേശിക തലത്തിൽ സമാധാനത്തിനായി കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കണം. എല്ലാ മേഖലകളിലെയും പ്രതിനിധികളെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഡൽഹിയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ ഇടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ ഉപയോഗിച്ചു യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം. പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകളിൽ‌നിന്ന് എല്ലാ പാർട്ടികളും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും അമിത് ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡൽഹി പൊലീസിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അസ്ഥാനത്തുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പൊലീസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാം.



ഡൽഹി പൊലീസ് പ്രഫഷനലായാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ സേനയുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാമെന്നും അമിത് ഷാ ഉറപ്പുനൽകി. സായുധരായ 1000 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സംഘർഷ മേഖലകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തികളും നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. അമിത് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഉന്നതതല യോഗവും ചേർന്നു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജൽ, മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ, പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അമൂല്യ പട്നായിക് തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.



English Summary: Delhi violence is under control: said Amit Shah