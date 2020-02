‘അമ്മയുടെ ജന്മദിനം അറിയില്ല’; എൻപിആറിലെ വിവാദ വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കണം: നിതീഷ്

പട്ന ∙ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററിലെ വിവാദ വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. നിയമസഭയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തന്റെ അമ്മയുടെ ജനന തീയതി അറിയില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ നിതീഷ് കുമാർ, ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്റർ (എൻആർസി) നടപ്പാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

കരിനിയമം എന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തുടരെയുള്ള ആക്രോശത്തിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി അംഗങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. ഇതിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അയച്ച കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ വായിച്ചു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം, ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ, ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്റർ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സഭയിൽ ബഹളംവച്ചു. തുടർന്ന് ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതോടെ സഭ നിർത്തിവച്ചു.

English Summary: 'Even i don't know when my mother was born': Nitish calls for omission of 'contentious clauses' from NPR Forms