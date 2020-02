ബെംഗളൂരുവിൽ ഭാര്യയെ കൊന്ന ഡോക്ടർ ജീവനൊടുക്കി; പിന്നാലെ പ്രണയിനിയും

ബെംഗളൂരു ∙ ഡോക്ടറുടെയും വീട്ടമ്മയുടെയും പ്രണയത്തിന്റെ വില ഒരു കൊലപാതകവും 2 ആത്മഹത്യകളും. ചിക്കമഗളൂരു സ്വദേശി ഡോ.രേവന്ത് (35), ഭാര്യ കവിത (35), ബെംഗളൂരു ആർആർ നഗർ നിവാസി ഹർഷിത (34) എന്നിവരാണ് 6 ദിവസത്തിനിടെ മരിച്ചത്. 17നാണ് കവിതയെ വീട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ കവർച്ചക്കാർ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു ഡോ.രേവന്ത് പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴി. എന്നാൽ കവിതയെ കുത്തിവയ്പ് നൽകി അബോധാവസ്ഥയിലാക്കിയെന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെ പൊലീസിന്റെ സംശയം ഭർത്താവിനു നേരെ തിരിഞ്ഞു.

ഹർഷിതയുമായി ഇയാൾക്കു വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കവിത ഇത് എതിർത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും പിന്നീട് വ്യക്തമായി. പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ 22നു ബന്ദിക്കൊപ്പാളിൽ ട്രെയിനിനു മുന്നിൽ ചാടി ഡോ.രേവന്ത് ജീവനൊടുക്കി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഹർഷിതയെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഗാർഹിക പീഡനം ആരോപിച്ചിരുന്നതിനാൽ പൊലീസ് ഹർഷിതയുടെ ഭർത്താവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെങ്കിലും കവിതയെ രേവന്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് ഹർഷിതയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നെന്നും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയം മൂലമാണ് ജീവനൊടുക്കിയതെന്നുമാണ് പൊലീസ് നിഗമനം.

English Summary: Extramarital affair - Doctor kills wife and commits suicide, his girlfriend also kills herself